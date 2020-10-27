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Suç makinası son hırsızlık olayında yakayı ele verdi

Gaziantep’te 26 suç kaydı bulunan şüpheli, 2 ayrı evden yaptığı hırsızlık sonrası yakayı ele verdi.

Gaziantep'te 26 suç kaydı bulunan şüpheli, 2 ayrı evden yaptığı hırsızlık sonrası yakayı ele verdi.


Olay Nizip ilçesinde bulunan 2 ayrı evde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 26 suç kaydı bulunan şüpheli, 2 ayrı evden yaptığı hırsızlık sonrası güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit ederek yapılan operasyon gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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