Suç makineleri tutuklandı

Gaziantep'te defalarca yağma, kapkaç ve oto hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaeevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yürüttükleri çalışmalarda, gasp edildiği bildirilen motosikleti görünce durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan E.A. ve S.T. ile polisler arasında kovalamaca başladı. Kaza yaparak duran şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen 2 adet bıçak ele geçirdi.

5 yağma, 6 kapkaç ve 2 oto hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen E.A. ve S.T., yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.