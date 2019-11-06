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Suç makinesi polisten kaçamadı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 13 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 13 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 13 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs yakalandı. Denetimler kapsamında Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta bulunan M.Ç. isimli şahsın sorgusunda hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ile hükümlü veya tutuklunun kaçmasının da aralarında bulunduğu 13 ayrı dosyadan arandığını belirledi.


Gözaltına alınan M.Ç. adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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