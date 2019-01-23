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Suç makinesi yakalandı

Gaziantep’te 21 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te 21 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.


Hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma, adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme gibi 21 ayrı suçtan aran M.A, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, Göllüce Mahallesi'nde yaptıkları takip sonucu şahsı yakaladı. Ekipler şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet dolu fişek ele geçirdi.


M.A yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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