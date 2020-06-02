İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sulama kanalında boğulan tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi

Gaziantep’te girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Gaziantep'te girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki tarım işçisinin cenazesi memleketine gönderildi.


Aslen Şanlıurfalı olan ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak çalışan 16 yaşındaki Mehmet Ali Beşaltı, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Beşaltı'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhaneye kaldırılan Beşaltı'nın cenazesi yıkama işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.