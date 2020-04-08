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'Süper Ay' Gaziantep'te görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.


Ay'ın normalden çok daha büyük ve parlak göründüğü 'Süper Ay' Gaziantep semalarını aydınlattı. 2020 yılının üçüncü Süper Ay'ı parlaklığıyla dikkat çekti. Akşam saatlerinden itibaren Gaziantep'te de görüntülenen Süper Ay, normal halinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle yeryüzünü aydınlattı.


Süper Ay'ın gece boyunca dünyanın pek çok noktasından gözlemleneceği belirtildi.

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