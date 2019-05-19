Süper Film ve SANKO Tekstil çalışanları iftarda buluştu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu tarafından Şato Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine, SANKO Holding Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan, Personel Direktörü Gündüz Taşkın, Sanko Tekstil İşletmeleri Örgü İşletme Müdürü Mehmet Tayşi, Bakım Müdürü İbrahim Konukoğlu, İşletme Müdürü Mehmet Boyacı, Satış Müdürü Mehmet Özçörekçi, Muhasebe Müdürü Metin Döndü, İnsan Kaynakları Müdürü Gülnur Emre, Süper Film Kambiyo Müdürü Fikret Şanlı, Ar-Ge Merkezi Koordinatörü Mehmet Hayri Genç, Ar-Ge Yöneticisi Gökhan Aksürmeli ve Kalite Yönetim Sistemleri Yöneticisi İbrahim Çolakfakıoğlu da katıldı. Çalışanların Ramazanını kutlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, “1904 yılından bu yana Konukoğlu Ailesi geleneği olan iftar yemeğinde bu yıl da sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Hepinizin Ramazan ayını ve bayramınızı kutluyorum” dedi. Konukoğlu ve yöneticilerin masaları dolaşıp konuklara hoş geldiniz demelerinin ardından, SANKO'da 10, 15, 20 ve 25 yıldan bu yana 25 çalışana, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket verildi.

Ayrıca, 20 yıl ve üzerinde çalışanlara, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise, SANKO'da 28 yıldan bu yana çalışan ve iftarda bulunan en kıdemli personel olan Sanko Tekstil İşletmeleri Kalite Kontrol Amir Yardımcısı Hüseyin Ateş'e “en kıdemli personel” özel armağanı takdim edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile de şanslı çalışanlar 5 tam ve 5 yarım altın kazandı.