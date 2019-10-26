Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Kenan Özer'in ortasında ceza sahası içinde Papy'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
7. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın şutu üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
33. dakikada Gaziantep defansının büyük hatasında topla buluşan Papiss Cisse'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Toşca, Morais, Jefferson, Kenan Özer, Chibsah, Twumasi, Pawlowski
Yedekler: Ludygin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Diarra, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş, Mehmet Erdem Uğurlu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Onur Bulut, Efecan Karaca, Papiss Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Wanderson, Steven Caulker, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Musa Çağıran, Yacine Bammou, Fabrice N'Sakala,
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Papiss Cisse (dk. 33) (Alanyaspor)
Sarı kart: Chibsah (Gaziantep FK)