Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Muhammet'in topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, müsait durumdaki pozisyonu kaybetti.
9. dakikada Maxim'in serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topa Sagal iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada kullanılan korner sonrası topu önünde bulan Rayan'ın yerden sert şutu savunmadan döndü.
33. dakikada Kitsiou'nin ceza sahası dışından sert şutuna Altay kalecisi Lis parmaklarının ucuyla dokundu, daha sonra direğe çarpan top kornere çıktı.
39. dakikada savunma arkasına gönderilen pasta topa Sagal vurdu ancak top kaleci Lis'te kaldı.
43. dakikada kullanılan korner sonrası kafalardan seken topa Figueiredo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Gökhan Barcın
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelious Kitsiou, Steven Caulker, Alin Tosça, Halil İbrahim Pehlivan, Alexander Merkel, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir
Yedekler: Mustafa Bozan, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Hamza Mendyl, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Ahmed El Messaoudi, Nouha Dicko, Kenan Özer
Teknik Direktör: Erol Bulut
Altay: Mateusz Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Eric Björkander, Mohammad Naderi, Khaly Thiam, Zeki Yıldırım, Leandro Kappel, César Pinare, Ahmad Rayan, Daouda Bamba
Yedekler: Cihan Topaloğlu, İbrahim Öztürk, Serge Aka, Ceyhun Gülselam, Thaciano, Andre Poko, Cem Özgener, Erhan Çelenk, Paixao, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Mustafa Denizli