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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 26.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı FT Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


48. dakikada Amilton'un ortaya doğru çevirdiği topu Fredy kontrol edip kaleye vurdu ancak top kalenin üzerinden auta çıktı.


51. dakikada Orgill'in pasıyla içeri sokulan Hakan Özmert'in vuruşunda savunmaya çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.


54. dakikada ceza sahasına hareketlenen Orgill, kalesini terk eden Günay'la çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi. Orgill, kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.


61. dakikada Maxim'in savunma arkasına kaldırdığı topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulan Kenan Özer'in vuruşu üstten auta gitti.


64. dakikada Boffin'den seken topu önünde bulan Mirallas'ın bomboş durumda yaptığı vuruşta Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.


90. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Fredy'nin sol çaprazdan vuruşunu kaleci Güray çeldi.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Bilal Başacıkoğlu dk. 58) Alin Tosca, Papy Djilobodji, Roderick Miranda, Güray Vural, Amedej Vetrih, Maxim (Furkan Soyalp dk. 82 ?), Kenan Özer (Nouha Dicko dk. 70), Kevin Mirallas (Enver Cenk Şahin dk. 82 ?), Andre Felipe (Andre Sousa dk. 58)


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Jefferson, Osama Rashid


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


FTA Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Doğukan Sinik dk. 79 ?), Fredy, Amilton, Davery Orgill (Serdar Gürler dk. 57)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Omar Imeri, Lukas Podolski, Jean-Armel Drole


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kart: Miranda, Vetrih (Gaziantep FK), Hakan Özmert (Antalyaspor)

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