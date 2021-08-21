Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Süper Lig’in 2.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Sakala'nın yerden sert vuruşu savunmadan sektikten sonra kaleci Günay'da kaldı.
14. dakikada Hamza Mendyl'nin yerden sert ve tehlikeli ortasında son anda araya giren savunma topu kornere çeldi.
21. dakikada Ghezzal'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta top kaleci Günay'da kaldı.
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kitsiou'nin uzaktan çektiği sert şut üstten auta çıktı.
31. dakikada N'Koudou'nun tehlikeli ortasında Gaziantep kalecisi Günay meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosca, Hamza Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Alexander Merkel, Figueiredo, Dicko (Kenan Özer dk. 31)
Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Yusuf Türk, Ulaş Zengin, Halil İbrahim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Torgeir Borven
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, N'Koudou, Kenan Karaman
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Cyle Larin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Alex Teixeira
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı Kartlar: Hamza Mendly, Alin Tosca (Gaziantep FK) N'Sakala, Vida (Beşiktaş)