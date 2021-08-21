Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken, Beşiktaşlı N'Sakala'nın maçın 71. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılması yürekleri ağza getirdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu Günay kurtardı.

50. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Larin'in dokunuşu bir kez daha kaleci Günay'da kaldı.

53. dakikada Roiser'in sağ kanattan yaptığı yerden ortaya ceza sahası içindeki Larin dokunamadı.

57. dakikada Larin'in kale önüne çevirdiği topa Salih dokundu, meşin yuvarla yan direğe çarparak dışarı çıktı.

66. dakikada Rosier'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Atiba'dan önce savunma pozisyonu uzaklaştırdı.

71. dakikada sahada fenalık geçiren Beşiktaşlı N'Sakala'ya sağlık ekipleri müdahale etti. Bir süre yapılan müdahalenin ardından N'Sakala hastaneye kaldırıldı. N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

90+1. dakikada Kitsiou'nun ortasında bomboş pozisyonda dokunan Jefferson, topu dışarı gönderdi.

90+4. dakikada Teixeira'nın ceza sahası hemen önünden çektiği sert şut üstten auta çıktı.

90+8. dakikada Furkan'ın ceza sahası içinden kaleye vuruşunu Ersin kurtardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosca, Hamza Mendyl (Halil İbrahim dk. 76), Recep Niyaz (Torgeir Borven dk. 76), Jefferson, Alexander Merkel (Furkan Soyalp dk. 61), Figueiredo (Doğan Erdoğan dk. 76), Dicko (Kenan Özer dk. 31)

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Yusuf Türk, Ulaş Zengin, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, N'Sakala (Rıdvan Yılmaz dk. 76), Josef de Souza, Atiba (Alex Teixeira dk. 68), Salih Uçan, Ghezzal (Gökhan Töre dk. 68), N'Koudou (Cyle Larin dk. 46), Kenan Karaman (Michy Batshuayi dk. 68)

Yedekler: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Necip Uysal, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı Kartlar: Hamza Mendly, Alin Tosca (Gaziantep FK) N'Sakala, Vida (Beşiktaş)