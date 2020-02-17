Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Güray'ın kornerden yaptığı tehlikeli ortayı kaleci Gökhan çift yumrukla uzaklaştırdı.

12. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aminu'nun çektiği sert şut üstten auta gitti.

14. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı ama VAR incelemesi sonrası karar serbest vuruş olarak değiştirildi.

16. dakikada Gaziantep FK'nın Muhammed Demir ile ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

26. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından seken topa Güray'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti.

37. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Alin Tosca, Papy Diyabodji, Morais, Sousa, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir, Kayode

Yedekler: Haydar, Mustafa Burak, Ulaş, Mehmet Erdem, Chibsah, Pawel Olkowski, Diarra, Furkan, Powlowski, Twumasi

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan Çağlayan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda

Yedekler: Tarık, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Denis Garmash, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Abdullah Durak, Tunay Torun, Samudio

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Maxim, Kubilay (Gaziantep), Oğuz Kağan (Çaykur Rize)