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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Ç.Rizespor: 3 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 41.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 41. haftasında Ç.Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Rizespor 3-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada hızlı gelişen Rizespor atağında Sabo'nun pasıyla topla buluşan Fernando'nun sert şutu üstten dışarı çıktı.


6. dakikada Fernando'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topu düzgün bir vuruşla tamamlayan Tunay Torun, konuk ekibi öne geçirdi. 0-1


18. dakikada Maxim'in ceza sahası önünde rakiplerini çalımladıktan sonra çektiği sert şutu kaleci Gökhan kurtardı. Dönen topu Dicko dışarı gönderdi.


31. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topu uzaktan tamamlayan İsmail'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-2


45. dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Soderlund, rahat bir pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 0-3




Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Deniz Caner Özaral


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Junior Morais, Jefferson, Andre Sousa, Kenan Özer, Maxim, Muhammet Demir, Nouha Dicko


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Güray Vural, Zvonimir Kozulj, Mirza Cihan, Abdul-Aziz Tetteh, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Bilal Başacıkoğlu


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, İsmail Köybaşızx, Selim Ay, Emir Dilaver, Mykola Moroziuk, Abdullah Durak, Damjan Dokovic, Erik Sabo, Tunay Torun, Fernando, Soderlund


Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Dario Melnjak, Konrad Michalak, Onur Bulut, Mithat Pala, Celal Emir Dede, Braian Samudio


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Goller: Tunay Torun (dk. 6), İsmail Köybaşı (dk. 31), Soderlund (dk. 45) (Rizespor)


Sarı kartlar: Maxim (Gaziantep FK), Dokovic (Rizespor)

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