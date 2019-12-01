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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Denizlispor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


23. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı.


27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Papy'nin çaprazdan şutu direğin yanından dışarı çıktı.


28. dakikada Furkan Soyalp'ın şutunda kaleci Stackhowiak gol olmasına izin vermedi.


44. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Olcay'ın vuruşunu savunma son anda çeldi.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp, Kayode, Twumasi


Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş, Pawlowski, Kenan Özer, Chibsah


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Denizlispor: Stackhowiak, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Lopez, Bergdich, Aisatti, Barrow, Sackey, Sacko, Olcay Şahan, Rodalega


Yedekler: Tolgahan, Kadir, Oğuz, Emre, Zeki Yavru, Sedat, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Oscar, Burak Çalık


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep), Sackey (Denizlispor)

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