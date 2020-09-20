Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Papy'nin ortasında Maxim gelişine bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Ndao'nun penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Sabo gelişine vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Roco'nun indirdiği topu Zukanovic tamamladı ve takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu. 0-1

27. dakikada Gaziantep FK, yediği golün hemen ardından eşitlik sayısına çok yaklaştı, Kenan Özer'in karşı karşıya vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.

29, dakikada Sobiech, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Gaziantep file bekçisi Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.

30. dakikada Güray'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Aykut iyi yer tuttu.

33. dakikada Kenan Özer'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Aykut bir kez daha gole izin vermedi.

Stad: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Kana-Bıyık, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Junior Morais, Jefferson, Güray Vural, Kenan Özer, Maxim, Andre

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Abdul Aziz Tetteh, Furkan Soyalp, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Lucas Biglia, Erik Sabo, Darri, Alassane Ndao, Vato Arveladze, Artur Sobiech

Yedekler: Viviano, Muzaffer Cem, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Murat Sarıgül, Eric Lichaj, Balkovec, Aatif Chahechouhe, Efe Tatlı, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Şenol Can

Gol: Zukanovic (dk. 26) (Karagümrük)

Sarı Kartlar: Sobiech, Erik Sabo (Karagümrük)