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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç savunma arkasına sızdı. Arka direğe pasında topla buluşan Tolga'nın dar açıdan vuruşunda top üstten auta çıktı.


7. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.


9. dakikada Nabil Dirar, sol kanattan Emre'nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.


12. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.


31. dakikada Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriç kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.


40. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Esat Sancaktar


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Diarra, Jefferson (Twumasi dk. 45 ?), Kenan Özer, Chibsah, Kayode


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Muhammet Demir


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, İsla, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç


Yedekler: Harun Tekin, Deniz Türüç, Ferdi, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Gary Rodrigues, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Zanka


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Jefferson, Oğuz Ceylan, Diarra (Gaziantep FK), Tolga Ciğerci, Altay Bayındır (Fenerbahçe)

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