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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü Kruse ve Muriç'in golleriyle 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Garry Rodrigues savunma arkasına sızdı, kaleciyi de geçip vuruşunu yaptı, top direkten geldi. Ardından Muriç ağları havalandırdı, ancak ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.


51. dakikada Muriç'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kruse ağları havalandırdı. 0-1


52. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin vuruşunu kaleci Altay çıkardı.


66. dakikada savunma arkasına sızan Twumasi, kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.


71. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kruse'nin vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.


72. dakikada Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından çektiği şutunda topu kaleci Altay uzanarak çıkardı. Ardından Twumasi tamamlamayı denedi ama vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


90+2. dakikada Ozan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Muriç dar açıdan uzak köşeye çok iyi vurdu ve ağları havalandırdı. 0-2


90+4. dakikada maçın durması sonrası topa vuran Muriç, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Esat Sancaktar,


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Diarra (Pawlowski dk. 85 ?), Jefferson (Twumasi dk. 45), Kenan Özer (Muhammet Demir dk. 61), Chibsah, Kayode


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, İsla, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Tolgay Arslan dk. 90 ?), Max Kruse (Deniz Türüç dk. 84 ?), Tolga Ciğerci (Rodrigues dk. 46), Vedat Muriç


Yedekler: Harun Tekin, Ferdi, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Mathias


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Kruse (dk. 51), Muriç (dk. 90+2) (Fenerbahçe)


Kırmızı Kart: Muriç (dk. 90+4) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Jefferson, Oğuz Ceylan, Diarra, Chibsah, Morais (Gaziantep FK), Tolga Ciğerci, Altay Bayındır, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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