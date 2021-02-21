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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 26.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında FT Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Gökdeniz ceza alanına sokularak çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü.


11. dakikada Mirallas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Ceylan'nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda içeriye çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.


12. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin arkaya aşırdığı topa Andre'nin yaptığı röveşatayı kaleci Boffin kurtardı.


16. dakikada Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.


38. dakikada Veysel'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşu yan ağlarda kaldı.


41. dakikada Orgill'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.


44. dakikada Oğuz Ceylan ortasında ceza sahası içinde Djilobodji kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Roderick Miranda, Güray Vural, Amedej Vetrih, Maxim, Kenan Özer, Kevin Mirallas, Andre Felipe


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Jefferson, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Bilal Başacıkoğlu, Nouha Dicko


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


FTA Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Davery Orgill


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar Imeri, Lukas Podolski, Jean-Armel Drole


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kart: Miranda (Gaziantep FK)

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