Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, sahasında FTA Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in ceza sahası dışından sert şutu üstten dışarı gitti.

18. dakikada Maxim ceza sahası dışından bir kez daha kaleyi denedi, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası içinden çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.

26. dakikada Antalyasporlu Amilton'un şutunu Kana-Bıyık son anda çeldi.

39. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında Kenan Özer'in kafa vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Serkan Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana-Bıyık, Djilobodji, Alin Tosca, Junior Morais, Sousa, Maxim, Kenan Özer, Twumasi, Kayode

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Jefferson, Güray Vural, Muhammet Demir, Chibsah, Olkowski, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudryashov, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Mukairu, Jahovic

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Gustavo Blanco, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Luıs Grando, Harun Alpsoy, Celustka, Nazım Sangare, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna