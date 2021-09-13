İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, FTA Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Recep'in kullandığı kornerde topa yükselen Muhammet'in vuruşu yandan auta gitti.


8. dakikada Antalyasporlu Poli'nin ceza sahası hemen dışından yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.


12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın yerden sert şutu yan direğin dibinden dışarı çıktı.


17. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda topa kafa vuruşu yapan Caulker'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.


22. dakikada Antalyaspor'un Gökdeniz ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


35. dakikada Antalyaspor, Wright'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak pozisyon öncesinde ofsayt olduğuna karar verildi.


43. dakikada Gökdeniz ceza sahası dışı sağ çaprazından gelişine vuruşunu kaleci Günay güçlükle kornere çeldi.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji, Steven Caulker, Halil İbrahim Pehlivan, Jefferson, Alexander Merkel, Recep Niyaz, Angelo Sagal, Figueiredo, Muhammet Demir


Yedekler: Mustafa Burak, Alin Tosca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Doğan Erdoğan, Torgeır Borven, Hamza Mendyl, Nouha Dicko


Teknik Direktör: Erol Bulut


FTA Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Veysel Sarı, Güray Vural, Andrea Poli, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Paul Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar, Haji Wright


Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Kudriashov, Ribeiro, Crivelli, Amilton, Houssam Ghacha, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı Kartlar: Figueiredo, Recep Niyaz (Gaziantep FK), Poli (Antalyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.