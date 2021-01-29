Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

5. dakikada gelişen Gaziantep atağında Vetrih'in pasında topla buluşan Oğuz'un ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşu Muslera kornere çeldi.

9. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Linnes kale önünde vuruşunu yapacakken savunmaya araya girerek topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Galatasaray'ın Babel ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay güçlükle kurtardı.

15. dakikada Güray kafayla indirdiği topu Dicko sol çaprazdan tamamladı, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp taca çıktı.

22. dakikada Dicko'nun pasıyla topla buluşan Maxim'in ceza alanı dışından sert şutunu Muslera güçlükle kurtardı.

24. dakikada Belhanda'nın şutunda kaleci Günay'dan dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

26. dakikada Taylan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Babel, topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.

32. dakikada Babel'in pasında Emre Akbaba topu ağlara gönderdi ama Babel'in pozisyonu için bir kez daha ofsayt bayrağı kaldırıldı.

45. dakikada Mirallas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Maxim'in vuruşunu bir kez daha Muslera kurtardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Amedej Vetrih, Jefferson, Maxim Kevin Mirallas, Nouha Dicko

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Bilal Başacıkoğlu, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Furkan Soyalp, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Kenan Özer, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Ryan Babel

Yedekler: Okan Kocuk, Christian Luyindama, Ömer Bayram, Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Etebo, Valentin Ozanwafor,

Teknik Direktör: Fatih Terim