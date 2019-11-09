Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle 2-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.
21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
30. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.
43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir'e güzel bir pas yolladı. Emre'nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Jean-Armel Kana-Bıyık, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Raman Chibash, Pawel Miroslaw Olkowski, Jefferson Nogueira, Güray Vural, Patrick Twumasi, Kayode
Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Furkan Soyalp, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Diarra
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Galatasaray: Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Yılmaz Çalık, Adem Büyük, Ömer Bayram, Ferreira Filho, Florin Andone ? (dk. 11 Babel), Nekadio Luyindama, Nascimento Teixeira, Sofiane Feghouli, Junior Lemina
Yedekler: Okan Kocuk, Michael Seri, Selçuk İnan, Henk Donk, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Nzonzi, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)
Sarı Kart: Pawel Olkowski (Gaziantep FK)