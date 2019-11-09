Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Galatasaray: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına girer girmez şutunda top auta gitti.
54. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.
80. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Kana Biyik, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Raman Chibash, Miroslaw Olkowski (Diarra dk. 46), Jefferson Nogueira, Güray Vural, Patrick Twumasi (Furkan Soyalp dk. 67), Kayode (Kenan Özer dk. 83 ?)
Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer Bayram (Jean Michael Seri dk. 66), Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Adem Büyük (Taylan Antalyalı dk. 87 ?), Florin Andone ? (Ryan Babel dk. 11)
Yedekler: Okan Kocuk, Selçuk İnan, Babel, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Pawel Miroslaw Olkowski, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Junior Lemina (Galatasaray)