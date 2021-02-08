Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 24.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
7. dakikada Soner'in pasında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktada topla buluşan Ndiaye'nin vuruşu direğin üstünden auta gitti.
18. dakikada gelişen Göztepe atağında Halil ceza alanı dışından kaleye vuruşunu yaptı, top kaleci Günay'da kaldı.
29. dakikada Gassama'nın pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleciden kurtarıp ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
37. dakikada Güray'ın ortasın topla buluşan Mirallas'ın vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.
42. dakikada Alexandru'nun uzun pasında topla buluşan Muhammet'in dokunuşu Göztepe kalecisi İrfan'da kaldı.
45. dakikada gelişen Göztepe atağında Ndiaye'nin ceza alanına gönderdiği tehlikeli ortayı kaleci Günay'da çeldi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosca, Güray Vural, Osama Rashid, Alexandru, Kevin Mirallas, Kenan Özer, Muhammet Demir
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Jefferson, Andre Felipe, Junior Morais, Bilal Başacıkoğlu, Zvonımır Kozulj, Roderick Miranda, Andre Sousa, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Titi, Marko Mihojevic, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Anderson Esiti, Soner Aydoğdu, Halil Akpunar, Fousseni Diabate, Cherif Ndiaye
Yedekler: Balazs Megyeri, Kubilay Sönmez, Zlatko Tripic, Adıs Jahovıc, Brown Ideye, Yalçın Kayan, Peter Zulj, Atınç Nukan, Dzenan Burekovıc, Murat Paluli
Teknik Direktör: Ünal Karaman