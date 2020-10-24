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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - İ.H. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık'ın altıpas üzerinden vuruşu kaleci Günay'ın takibinde auta çıktı.


18. dakikada İ.H Konyasporlu Milosevic'in pasını karşılayan Miya'nın şutu az fakla auta çıktı.


32. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Furkan'ın çektiği şutu İ.H Konyaspor defansı engelledi.


42. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, İ.H Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal bir pozisyona itirazından dolayı sarı kart gösterdi.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Furkan, Toşca, Kana Bıyık, Djilobodji, Kenan, Oğuz Ceylan, Sousa, Güray Vural, Maxim, Dicko


Yedekler: Çağlar Akbaba, Olkowski, Kubilay Aktaş, Kozulj, Jefferson, Muhammet Demir, Mirza, Tetteh, Amedej Vetrih, Enver Şahin


Teknik Direktör: Marius Sumidica


İ.H. Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim, Guilherme, Musa, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Kravets


Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Alper, Oğuzkaan Şener, Cikalleshi, Shengelia, Erten, Eduok, Şener


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Guilherme, Milosevic, Miya, İsmail Kartal (Teknik Direktör) (İ.H Konyaspor), Dicko, Güray (Gaziantep FK)

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