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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk Yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 35.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Varga'nın vuruşu direkten geri döndü.


5. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bistrovic'in çevirdiği ve savunmadan seken topu Thelin göğsüyle tamamlayarak ağlara gönderdi. 0-1


12. dakikada ceza alanında topla buluşan Dicko'nun sert ve tehlikeli vuruşunda top savunmadan döndü.


19. dakikada Hajradinovic'in ceza alanı dışından çektiği yerden sert şutu kaleci Günay'da kaldı.


20. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Kenan'a yapılan müdahaleye penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından önceki pozisyonda faul olduğu için penaltı kararı iptal edildi.


26. dakikada Bistrovic'in kullandığı köşe vuruşuna Tosic yakın mesafeden dokundu, top üstten auta gitti.


39. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mirallas'ın sert şutu savunmadan geri döndü.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok


Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Güray Vural, Andre Sousa, Osama Rashid, Kenan Özer, Alexandru Maxim, Mirallas, Dicko


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Alin Tosca, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Jefferson, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Andre Felipe, Muhammet Demir, Bilal Başacıkoğlu


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Luckassen, Haddadi, Loret Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Kevin Varga, Koomson, Isaac Thelin


Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tomas Brecka, Anıl Koç, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Fode Koita, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Şenol Can


Gol: Isaac Thelin (dk. 5) (Kasımpaşa)

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