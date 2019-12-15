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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.




Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


34. dakikada gelişen Kayserispor atağında Artem Kravets'in vuruşu yan ağlarda kaldı.


38. dakikada Gaziantep'te Morais'in pasında kale önündeki Muhammet Demir'in vuruşu üstten dışarı çıktı.


40. dakikada Morais'in yerden ortasını Kayserispor savunması son anda çeldi.




Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Papy Djilobodji, Chibsah, Twumasi ? (Kenan Özer dk. 29), Güray Vural, Kayode, Muhammet Demir


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Powlowski


Teknik Direktör: Marius Sumudica


İ.M. Kayserispor: Lung, Mıguel Lopez, Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Mensah ? (Ben Rienstra dk. 22), Ziya Alkurt, Emre Demir, Artem Kravets


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aymen Abdennour, Aksel Aktaş, Ercan Çiftçi, Taner, Furkan, Selahattin


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Sarı Kart: Chibsah (Gaziantep FK)

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