Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Volkan Fındıklı'nın sert şutunu Gaziantep FK kalecisi Günay kurtardı.
3. dakikada Bajic'in yakın mesafeden Gaziantep FK kalesine çektiği sert şut üstten auta gitti.
6. dakikada Oğuz Ceylan'ın ceza sahası dışından şutu yandan az farkla dışarı gitti.
13. dakikada Ömer Ali'nin pasında kaleci Günay ile karşıya karşıya kalan Milosevic'in sol köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu. 0-1
25. dakikada ceza sahasında topla buluşan Maxim'in sert şutu üst direkten döndü.
28. dakikada Sousa'nın sert şutunu Konyaspor kalecisi Ertuğrul güçlükle çeldi.
41. dakikada Morais'in yerden ortasında savunmadan sekip kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul son anda kurtardı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Candaş Elbil,
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Güray Vural, Kenan Özer, Maxim, Kayode
Yedekler: Haydar Yılmaz, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Jefferson, Pawlowski, Chibsah, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Anicic cx, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Farouk Miya, Deni Milosevic, Rijad Bajic
Yedekler: Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Hurtado, Levan Shengelia, Erdon Daci, Thuram, Şener Kaya
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Milosevic (dk. 13) (Konyaspor)
Sarı kart: Miya (Konyaspor)