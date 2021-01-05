Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
5. dakikada Lobzhanidze'nin önünü açıp yerden yaptığı sert vuruş kaleci Günay'da kaldı.
17. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında Alexandru Maxim penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
19. dakikada Kenan Özerin şutunda savunmadan seken topa kafayla dokunan Muhammet Demir'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.
22. dakikada Maxim'in ortasına Muhammet'in yaptığı kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
27. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Oğuz Ceylan, Jefferson, Zvonimir Kozulj, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Olkowski, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Güray Vural, Miraz Cihan, Amedej Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Zvonimir Sarlija, Atila Turan, Idriz Voca, Lukasik, Saba Lobzhanidze, Joseph Paintsil, Endri Çekici, Jonathan Bolingi
Yedekler: Korcan Çelikay, Furkan Beklevıc, Luka Adzic, Assane Diousse, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Borven, Yusuf Eren Göktaş, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Sarı Kart: Junior Morais (Gaziantep FK)