İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.




Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


5. dakikada Lobzhanidze'nin önünü açıp yerden yaptığı sert vuruş kaleci Günay'da kaldı.


17. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında Alexandru Maxim penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, top üstten auta gitti.


19. dakikada Kenan Özerin şutunda savunmadan seken topa kafayla dokunan Muhammet Demir'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.


22. dakikada Maxim'in ortasına Muhammet'in yaptığı kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.


27. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.




Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Oğuz Ceylan, Jefferson, Zvonimir Kozulj, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mustafa Bozan, Olkowski, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Güray Vural, Miraz Cihan, Amedej Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Zvonimir Sarlija, Atila Turan, Idriz Voca, Lukasik, Saba Lobzhanidze, Joseph Paintsil, Endri Çekici, Jonathan Bolingi


Yedekler: Korcan Çelikay, Furkan Beklevıc, Luka Adzic, Assane Diousse, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Borven, Yusuf Eren Göktaş, Orkan Çınar


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Sarı Kart: Junior Morais (Gaziantep FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.