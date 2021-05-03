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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 39.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada savunması arkasına sızan Kayode'nin ceza alanındaki Gradel'e gönderdiği tehlikeli topu savunma son anda ayak koyarak kornere gönderdi.


7. dakikada Kenan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Rashid'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.


13. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışından çektiği sert şut direkten döndü.


20. dakikada ceza alanında seken topu önünde bulan Gradel'in vuruşu yandan az farkla auta gitti.


29. dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in uzaktan sert şutu ağlarla buluştu. 0-1


35. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Erdoğan'ın yerden sert şutu yandan az farkla dışarı çıktı.


40. dakikada topla buluşan Kayode'nin ceza alanına girer girmez çektiği sert şut kaleci Günay'da kaldı.




Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Roderick Miranda, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Güray Vural, Osama Rashid, Maxim, Kevin Mirallas, Kenan Özer, Muhammet Demir


Yedekler: Mustafa Burak, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Mirza Cihan, Furkan Soyalp, Enver Cenk Şahin, Andre Sousa, Jefferson, Nouha Dicko


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Rabin Yalçın, Ahmet Oğuz, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Max Gradel, Olarenvaju Kayode


Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Arouna Kone, Isaac Cofie, Jorge Felix, Samba Camara, Kerem Kesgin, Ninga, Ziya Erdal, Tyler Boyd


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Gradel (dk. 29) (Sivasspor)


Sarı Kart: Güray Vural (Gaziantep FK)

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