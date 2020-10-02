Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ekuban'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.
14. dakikada Gaziantep FK'da Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
26. dakikada Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı.
27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.
40. dakikada Ekuban'ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe'ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Erdem Bayık
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana-Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Sousa, Jefferson, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir ? (Andre dk. 8)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Kenan Özer, Kozulj, Mehmet Erdem Uğurlu, Abdul-Aziz Tetteh, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie (Campi dk. 27), Marlon, Flavio, Abdulkadir Ömür, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Benik Afobe
Yedekler: Arda Akbulut, Yusuf Sarı, Serkan Asan, Sefa Kınalı, Salih Kavrazlı, Ahmet Canbaz, Fousseni Diabate, Atakan Gündüz, Bilal Başacıkoğlu
Teknik Direktör: Eddie Newton
Sarı Kart: Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)