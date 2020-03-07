Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçın ilk yarısı 1-0 Bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

3. dakikada Maxim'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunu Uğurcan çıkardı.

11. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarı gitti.

18. dakikada Kenan Özer'in ortasında kafa vuruşu yapan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

22. dakikada Kamil Ahmet'in sıfırdan yaptığı ortaya güzel bir kafa vuruşu yapan Ekuban, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

40. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruşta top bir kez daha Uğurcan'da kaldı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Sousa, Kenan Özer, Güray Vural, Maxim, Kayode

Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Muhammet Demir, Pawlowski, Chibsah, Diarra, Furkan, Mehmet Erdem, Twumasi

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Da Costa, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdulkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Guilherme, Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Ekuban (dk. 22) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Sosa, Obi Mikel (Trabzonspor)