Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında lider Alanyaspor deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
76. dakikada yapılan ortaya Kana Bıyık kafayı vurdu kaleci son anda çeldi.
87. dakikada Gaziantep FK'nın Twumasi ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Morafana'da kaldı.
89. dakikada kullanılan serbest vuruşa iyi yükselen Kana Bıyık skoru eşitledi. 1-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Toşca, Morais, Jefferson, Kenan Özer (Diarra dk. 60), Chibsah, Twumasi, Pawlowski (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 77) (Olkowski dk. 90 ?)
Yedekler: Ludygin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Hasan Yurtseven, Ali Ateş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes (Steven Caulker dk. 79), Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas (Yacine Bammou dk. 73), Onur Bulut, Efecan Karaca (Musa Çağıran dk. 64), Papiss Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Wanderson, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Fabrice N'Sakala,
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Papiss Cisse (dk. 33) (Alanyaspor), Kana Bıyık (dk. 89) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Chibsah, Jefferson, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Kaan Kanak, Bammou (Alanyaspor)