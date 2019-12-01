Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Denizlispor: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Denizlispor puanını 17'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza sahası içinde Kayode'nin kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

54. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Stackhowiak'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada Denizlispor, Sacko'nun uzaktan attığı golle skoru eşitledi. 1-1

85. dakikada gelişen Denizlispor kontratağında Bergdich'ın pasında topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Güray Vural, Jefferson, Diarra, Furkan Soyalp (Chibsah dk. 77), Kayode, Twumasi (Pawlowski dk. 76)

Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş, Kenan Özer,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Denizlispor: Stackhowiak, Sapunaru (Oğuz Yılmaz dk. 48), Mustafa Yumlu, Lopez, Bergdich, Aisatti, Barrow, Sackey (Zeki Yavru dk. 87 ?), Sacko (Oscar dk. 89 ?), Olcay Şahan, Rodallega

Yedekler: Tolgahan, Kadir, Emre, Sedat, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Burak Çalık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Kayode (dk. 54) (Gaziantep), Sacko (dk. 58 ve 85) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Oğuz Ceylan, Chibsah (Gaziantep), Sackey, Aissati, Bergdich, Lopes, Barrow (Denizlispor)