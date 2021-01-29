Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Galatasaray: 2 (Maç Sonucu)

Galatasaray, Süper Lig’in 22.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı yeni transfer Onyekuru'nun golleriyle 2-1 kazanan Galatasaray puanını 42'ye yükseltti.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem'in sert vuruşunu Gaziantep FK kalecisi Günay güçlükle kornere çeldi.
50. dakikada Babel'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Onyekuru, rakiplerini çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 0-1
59. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde topa ön direkte Jefferson dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada Maxim'in pasında Dicko topu kale ağzına çevirdi, bomboş pozisyondaki topa kimse dokunamadı.
76. dakikada Gaziantep ekibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi topu çizgiden çıkardı.
78. dakikada Kerem'in ara pasında kale önünde topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağa ayağının ucuyla dokunarak filelere gönderdi. 0-2
80. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Babel'in yumuşak vuruşu Günay'da kaldı.
81. dakikada Güray sağ çaprazda ceza alanına girip vuruşunu yaptı, Muslera uzanarak topu kornere çeldi.
89. dakikada Etebo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Kerem, topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
90+5. dakikada Gaziantep FK, Cenk'in düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.
90+6. dakikada Gaziantep FK'da penaltı atışını kullanan Maxim, kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek farkı bire indirdi. 1-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Kenan Özer dk. 76), Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Amedej Vetrih (Bilal Başacıkoğlu dk. 78), Jefferson (Osama Rashid dk. 88 ?), Maxim Kevin Mirallas (Enver Cenk Şahin dk. 88 ?), Nouha Dicko
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Furkan Soyalp, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Henry Onyekuru dk. 46), Arda Turan (Ömer Bayram dk. 74), Emre Kılınç (Etebo dk. 74) Emre Akbaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Ryan Babel (Halil Dervişoğlu dk. 85)
Yedekler: Okan Kocuk, Christian Luyindama, Valentin Ozanwafor,
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Onyekuru (dk. 50 ve 78) (Galatasaray)
Sarı Kart: Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Muslera, Saracchi (Galatasaray)