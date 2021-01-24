Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
6. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Jefferson'un ceza alanı dışından yaptığı vuruş kaleci Munir'de kaldı.
16. dakikada gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği tehlikeli topu Gaziantep savunması uzaklaştırdı.
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammet'in rakiplerini geçtikten sonra yaptığı ortaya kale önünde Jefferson kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
33. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza alanı dışında topla buluşan Kenan'ın sert şutu savunmadan döndü.
36. dakikada Ribeiro'nun ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde auta gitti.
45. dakikada Boupendza rakibinden sıyrılıp kaleye vuruşunu yaptı, top yan direkten döndü.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan Kana Bıyık, Pawel Olkowski, Alin Toşca, Juniur Morais, Jefferson, Vetrih, Alexandru, Kenan Özer, Muhammet Demir
Yedekler: Çağlar Akbaba, Ulaş Zengin, Andre Felipe, Güray Vural, Bilal Başacıkoğlu, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Furkan Soyalp, Nouha Dicko, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Hatayspor: Munir, Popov, Jean-Claude Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ruben Ribeiro, David Akintola, Adama Traore, Aaron Bupendza, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Selim Ilgaz, Renan Pablo, Muhammet Mert, Mohammed Kamara, Yavuz Buğra Boyar, Joseph Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Jefferson (dk. 31) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Alexandru, Muhammet Demir (Gaziantep FK), Abdurrahman Canlı (Hatayspor)