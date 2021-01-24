Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma Hatayspor'un son saniyelerde attığı golle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Mesut'un uzaktan şutunda Günay'dan seken topu Boupendza tamamlayarak ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.
65. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Mesut'un ceza alanına yaptığı tehlikeli orta Günay'da kaldı.
72. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Diouf kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
76. dakikada Selim'in içeriye çevirdiği topu Diouf'tan önce Günay aldı.
87. dakikada Hatayspor atağında Kamara'nın çevirdiği topa kale önünde bomboş pozisyonda bulunan Selim dokunamadı.
90+6. dakikada sağ kanattan Muhammed'in kullandığı serbest vuruşta Morais'in ters vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan Kana Bıyık, Pawel Olkowski, Alin Toşca, Juniur Morais, Jefferson (Güray Vural dk. 63), Vetrih, Alexandru (Andre Sousa dk. 58) Kenan Özer (Nouha Dicko dk. 58), Muhammet Demir (Bilal Başacıkoğlu dk. 80)
Yedekler: Çağlar Akbaba, Ulaş Zengin, Andre Felipe, Zvonimir Kozulj, Furkan Soyalp, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Hatayspor: Munir, Popov (Burak Can Çamoğlu dk. 88 ?), Jean-Claude Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel (Alexandros Katranis dk. 68), Abdurrahman Canlı (Mohammed Kamara dk. 46), Ruben Ribeiro, David Akintola (Selim Ilgaz dk. 73), Adama Traore (Muhammet Mert dk. 88), Aaron Bupendza, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Soner Örnek, Renan Pablo, Yavuz Buğra Boyar, Joseph Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Jefferson (dk. 31) (Gaziantep FK), Morais (dk. 90+6 k.k.) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Alexandru, Muhammet Demir, Jefferson, Ricardo Sa Pinto (Gaziantep FK), Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)