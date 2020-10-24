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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - İ. H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Gaziantep FK üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada Ömer Ali Şahiner'in rakip ceza sahasının dışında kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


72. dakikada Skubic'in ortasında Levan Shengelia'in gelişene vurduğu top kalenin üstünden auta çıktı.


76. dakikada Cenk Şahin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


90. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top dışarı gitti.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Furkan, (Kozulj dk. 65) Toşca, Kana Bıyık, Djilobodji, Kenan (Muhammet Demir dk. 65), Oğuz Ceylan (Olkowski dk. 46), Sousa (Amedej Vetrih dk. 46), Güray Vural (Enver Şahin dk. 65), Maxim, Dicko


Yedekler: Çağlar Akbaba, Kubilay Aktaş, Jefferson, Mirza, Tetteh


Teknik Direktör: Marius Sumidica


İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim, Guilherme, Musa (Oğuz Kağan Şener dk. 46), Jevtovic, Ömer Ali, Miya (Cikalleshi dk. 77), Milosevic (Shengelia dk. 65), Kravets


Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Alper, Erten, Eduok, Şener


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Muhammet Demir (dk. 76) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: İsmail Kartal (Teknik Direktör), Guilherme, Milosevic, Miya, Ahmet Çalık, Sehic (İ.H Konyaspor), Dicko, Güray, Vetrih (Gaziantep FK)

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