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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Güray'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Ramazan'dan seken topa dokunan Muhammet Demir ev sahibi ekibi öne geiren golü kaydetti. 1-0


13. dakikada Yusuf'un ortasında arka direkte bomboş durumda olan Thiam, topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1


20. dakikada sağ kanattan Yusuf'un yerden kestiği ortaya Gohou dokunamadı.


22. dakikada Morais'in ortasında Hadergjonaj'dan seken top kornere gitti.


36. dakikada Aytaç'ın pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Asım Yusuf Öz


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Güray Vural, Kenan Özer, Maxim, Muhammet Demir


Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Jefferson, Pawlowski, Chibsah, Furkan Soyalp, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Hajradinovic, Gohou


Yedekler: Mert Can, Berk, Doğucan, Pavelka, Tarkan, Quaresma, İlhan Depe, Fernandes, Sadiku, Anıl Koç, Fode Koita


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gol: Muhammet Demir (dk.7) (Gaziantep FK), Mame Thiam (dk.13 ve 36) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK)

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