Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Max ceza sahası dışından sert şutu çekti, kaleci Doğan topu güçlükle kornere çeldi.
10. dakikada Gaziantep savunmasından seken topu Avramovski tamamladı ancak top farklı şekilde auta gitti.
15. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Henrique topu içeri çevirdi, Avramovski kaleyi düşündü ancak top yandan auta gitti.
19. dakikada Güray'ın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top savunmadan sekerek kaleci Doğan'da kaldı.
31. dakikada sağ kanattan ani gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın içeriye çevirdiği topu kale önündeki Kvrzic ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi. 1-0
37. dakikada gelişen Gaziantep atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Max yerde vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Güray Vural, Amedej Vetrih, Alexandru Max, Kevın Mirallas, Kenan Özer, Muhammet Demir
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Aziz Tetteh Junior Morais, Kubilay Aktaş, Andre Felipe, Miraz Cihan, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Erdal Güneş
Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Joseph Attamah, Manuel Fernandes, Aaron Lennon, Daniel Avramovski, Pedro Henrique, Wilfried Kanga,
Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Harisson Manzala, Emre Demir, , Muğdat Çelik, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak, Adem Doğan, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Dan Petrescu
Sarı Kart: Amedej Vetrih (Gaziantep FK), Kanga (Kayserispor)
Gol: Zoran Kvrzic (dk. 31 k.k) (Gaziantep FK)