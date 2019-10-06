İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın pasında altıpas üzerinde Crivelli'nin vuruşunda top ağlara gitti. 0-1


17. dakikada Güray Vural'ın Azubuike'ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem VAR'dan gelen uyarının ardından oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.


23. dakikada Martin Skrtel'in geri pasında top kaleci Mert Günok ayağındayken, Patrick Twumasi'nin hamlesiyle meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1




Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Koray Gençerler, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok


Gazişehir Gaziantep: Yuri, Papy, Alin Tosca, Kana Bıyık, Morais, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Chibsah, Twumasi, Muhammet Demir, Kayode


Yedekler: Günay, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Pawlowski, Olkowski, Furkan, Mehmet Erdem, Ali Ateş


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Epureanu, Skrtel, Junior Caiçara, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Azubuike (Elia dk. 41 ?), Crivelli, Guldbrandsen


Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Demba Ba, Aziz, Carlos, Kerim Frei, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Crivelli (dk. 13) (Medipol Başakşehir), Twumasi (dk. 23) (Gaziantep FK)


Kırmızı kart: Güray Vural (dk. 17) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Guldbrandsen, Azubuike, Epureanu (Başakşehir)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.