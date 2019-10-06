Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK'yı Crivelli'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir puanını 11'e çıkarırken Gaziantep FK da 11 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

55. dakikada Visca çalımlarla ceza sahasına girerek altı pastaki Crivelli'ye pasını verdi. Crivelli'nin şutunda top üstten auta çıktı.

57. dakikada Başakşehir'in ceza sahasındaki tehlikeli pozisyonunu Gaziantep kalecisi Yuri önledi.

60. dakikada Gaziantep'in kullandığı serbest vuruş sonucu yapılan ortaya yükselen Papy'nin kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

70. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın pasında topla buluşan Crivelli kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Koray Gençerler, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok

Gazişehir Gaziantep: Yuri, Papy, Alin Tosca, Kana Bıyık, Morais, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Chibsah (Furkan dk. 88 ?), Twumasi, Muhammet Demir (Pawlowski dk. 46) (Kenan Özer, dk. 83 ?), Kayode

Yedekler: Günay, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Jefferson, Olkowski, Mehmet Erdem, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Epureanu, Skrtel, Junior Caiçara, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca (Berkay Özcan dk. 89 ?), Azubuike (Elia dk. 41), Crivelli, Guldbrandsen (Demba Ba dk. 46)

Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Aziz, Carlos, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Crivelli (dk. 13 ve 70) (Medipol Başakşehir), Twumasi (dk. 23) (Gaziantep FK)

Kırmızı Kart: Güray Vural (dk. 17) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Guldbrandsen, Azubuike, Epureanu, Elia, İrfan Can (Başakşehir), Kana Bıyık (Gaziantep FK)