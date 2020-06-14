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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


23. dakikada sol çaprazda kaleci karşı karşıya kalan Saba topu ayağından aşırınca Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.


24. dakikada ceza sahasında Gaziantep FK'li oyuncuya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Maxim top ve kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 1-0


31. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışında Papy'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.


34. dakikada Papy'nin büyük hatasında sol kanattan topu kapan Rodrigues çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rodrigues'in şutunda top üst direkten döndü.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Toska, Kana-Biyik, Papy Dijilobodji, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Kayode, Muhammet


Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Jeferson, Chibsah, Diarra, Furkan, Twumasi


Teknik Direktör: Marius Sumudica


MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Tiago Pinto, Lukasic, Saba, Scarione, Rodrigues, Orgill


Yedekler: Korcan, Cebrail, Fatih, Sedat, Mahmut, Faty, Ender, Michalak, Aydın, İlhan Parlak


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gol: Maxil (dk. 25 pen.) (Gazişehir FK)


Sarı kartlar: Marius Sumudica (maçtan önce) (Gazişehir FK), Lukasic (Ankaragücü)

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