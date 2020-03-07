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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49 yaparken, Gaziantep FK ise puanını 32'ye yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


47. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Trabzonspor defansında Da Costa uzaklaştırdı.


53. dakikada Gaziantep FK, Oğuz Ceylan'ın asistinde Kayode'nin attığı kafa golüyle skoru eşitledi. 1-1


72. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.


75. dakikada Güray Vural çalımlara Trabzonspor ceza sahasına girip şutunu çekti, top az farkla dışarı gitti.


85. dakikada Sörloth'un pasına kaleye yakın mesafeden dokunan Bilal'ın vuruşu farklı şekilde oyun alanını terk etti.


90. dakikada Trabzonspor'un Nwakaeme ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle hakem Halis Özkahya tarafından iptal edildi.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana Bıyık, Alin Tosca, Junior Morais, Sousa, Kenan Özer (Twumasi dk. 73), Güray Vural (Chibsah dk. 89 ?), Maxim, Kayode


Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Muhammet Demir, Pawlowski, Diarra, Furkan, Mehmet Erdem


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Da Costa, Novak, Obi Mikel (Bilal Başacıkoğlu dk. 82), Sosa, Ndiaye (Guilherme, dk. 60), Nwakaeme, Ekuban (Abdulkadir Ömür dk. 70), Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Messias, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Ekuban (dk. 22) (Trabzonspor), Kayode (dk. 53) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Sosa, Obi Mikel, Da Costa, Guilherme, Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Güray Vural, Diarra (Gaziantep FK)

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