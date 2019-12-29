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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Fornelle'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutu auta çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Diarra, Güray Vural, Jefferson, Kenan, Kayode


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Chibsah, Furkan, Muhammet demir, Twuması


Teknik Direktör: Cristian Petre


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıp Aytaç, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Donald, Bifouma, Guilherme, Adis Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmed, Fofana, Chaleli, Buğra


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Kayode (dk. 21) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Hadebe, Guilherme, Bifouma (Yeni Malatyaspor), Kenan Özer, Güray Vural (Gaziantep FK)

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