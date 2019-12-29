Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Fornelle'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutu auta çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Diarra, Güray Vural, Jefferson, Kenan, Kayode
Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Chibsah, Furkan, Muhammet demir, Twuması
Teknik Direktör: Cristian Petre
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıp Aytaç, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Donald, Bifouma, Guilherme, Adis Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmed, Fofana, Chaleli, Buğra
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Kayode (dk. 21) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Hadebe, Guilherme, Bifouma (Yeni Malatyaspor), Kenan Özer, Güray Vural (Gaziantep FK)