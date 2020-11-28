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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Gaziantep FK, Süper Lig’in 10.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.




Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


19. dakikada Oğuz Ceylan'ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0


22. dakikada Yeni Malatyaspor'da Hafez'in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.


27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas'ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.


35. dakikada Yeni Malatya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.




Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan


Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Tosca, Djilobodji, Kana Biyik, Oğuz Ceylan, Sousa, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Jefferson, Andre, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Vetrih, Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Güray Vural


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Karim Hafez, Semih, Wallace, Chebake, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay, Adem, Tetteh, Umut Bulut


Yedekler: Ertaç, Murat Akça, Hadebe, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Zuqui, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız, Fofana, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Mirallas (dk. 19) (Gaziantep FK)


Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Kenan Özer, Maxim, Marius Sumudica, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)

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