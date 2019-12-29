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Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Yoğun yağış altında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Gaziantep FK'da Güray Vural yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


53. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, Kayode'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.


57. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışından Papy'nin çektiği şut farklı şekilde auta gitti.


78. dakikada Malatyaspor atağında yapılan ortada topla buluşan Bifouma skoru eşitledi. 1-1



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Diarra (Olkowski dk. 90 ?), Güray Vural, Jefferson, Kenan (Chibsah dk. 79), Kayode (Muhammet Demir dk. 86 ?)


Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Mehmet Erdem, Kubilay, Furkan, Twuması


Teknik Sorumlu: Cristian Petre


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıp Aytaç, Robin Yalçın (Ahmed dk. 90 ?), Murat Yıldırım (Buğra dk. 60), Donald, Bifouma, Guilherme (Fofana dk. 46), Adis Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Chaleli


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Kayode (dk. 21) (Gaziantep FK), Bifouma (dk. 78) (Yeni Malatyaspor)


Kırmızı kartlar: Güray Vural (dk. 48) (Gaziantep FK), Jahovic (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Hadebe, Guilherme, Bifouma, Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor), Kenan Özer, Güray Vural, Jefferson, Kana Bıyık (Gaziantep FK)

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