Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
9. dakikada orta sahada topla buluşan Dicko, rakip ceza alanına girerek vuruşunu yaptı ve topu kaleci Morafana'nın bacaklarının arasından ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Alanyasporlu Berkan'ın ceza alanı ön çizgisinden zayıf şutuna Babacar ayak koydu ancak top dışarı çıktı.
15. dakikada Davidson ceza alanına sert kestiği ortaya Babacar kafayla dokundu, top farklı şekilde auta gitti.
26. dakikada sol kanattan topla ceza alanına girerek vuruşunu yapan Davidson'un şutu önce Vetrih'e sonra da yan direğe çarparak ağlara gitti. 1-1
29. dakikada sol taraftan yapılan ortayı Mirallas sağ direk dibinden içeri çevirdi, kale önünde topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
45. dakikada orta sahadan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhemmet Demir, şut atmak yerine pas vermeyi tercih edince top farklı şekilde dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu,
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pavel Olkowski, Alın Tosca, Papy Djilobodji, Kana Biyik, Güray Vural, Vetrih, Maxim, Kevin Mirallas, Nouha Dicko, Muhammet Demir
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Andre Felipe, Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran, Georgios Tzavellas, Caulker, Francois Moubandje, Manolis Siopis, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Babacar (Mustafa Pektemek dk. 23)
Yedekler: Ahmet Günay, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Bareiro, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kart: Salih Uçan (Alanyaspor)
Goller: Dicko (dk. 9), Muhammet Demir (dk. 29) (Gaziantep FK), Davidson (dk. 26) (Alanyaspor)