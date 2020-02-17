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Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 30'a çıkarırken, Rizespor ise 24 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Muhammed Demir'in ceza sahası içinden sert şutu direğin yanından dışarı çıktı.


51. dakikada Gaziantep FK Sousa'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 1-0


56. dakikada Gaziantep FK Kayode'nin düşürülmesi ile penaltı kazandı. Kayode'yi düşüren İvanildo ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


57. dakikada Muhammed Demir'in penaltı vuruşunda top direkten döndü.


60. dakikada Gaziantep FK bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına bir kez daha Muhammed geçti ve ikinci penaltıyı da kaçırdı.


75. dakikada Gaziantep FK'da Twumasi'nin soldan yaptığı tehlikeli ortaya Moroziuk ayak koyarak topu kornere gönderdi.


90. dakikada Twumasi'nin serbest vuruştan yaptığı ortaya Papy iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Alin Tosca, Papy Diyabodji, Morais, Sousa, Güray Vural (Chibsah dk. 82 ?), Maxim (Diarra dk. 79), Muhammet Demir (Twumasi dk. 66), Kayode


Yedekler: Haydar, Mustafa Burak, Ulaş, Mehmet Erdem, Pawel Olkowski, Furkan, Powlowski,


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan (Samudio dk. 73), Oğulcan Çağlayan (Abarhoun dk. 62), Boldrin, Umar Aminu, Skoda (Yan Sasse dk. 85 ?)


Yedekler: Tarık, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Denis Garmash, Atakan Akkaynak, Abdullah Durak, Tunay Torun,


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Sousa (dk. 51), Papy (dk. 90) (Gaziantep FK)


Kırmızı Kart: Ivanildo (dk. 56) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Maxim, Kubilay, Sousa (Gaziantep FK), Oğuz Kağan, Talbi (Çaykur Rize)

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